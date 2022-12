Fifa ber om ett minutts stillhet for å hedre Pelé

Den brasilianske legenden døde torsdag, 82 år gammel. Han regnes av mange som den beste fotballspilleren noensinne, og han er den eneste med tre VM-titler.

– Pelé var et fotballikon uten like. Han brakte magien i søramerikansk fotball ut til verden og ga mening til uttrykket «Det vakre spillet». Så lenge fotball spilles, vil Pelé minnes, og han vil bli savnet, skriver Fifas generalsekretær Fatma Samoura i et brev til alle medlemsforbundene.

– I solidaritet med hans familie og venner, Brasils fotballforbund, nasjonen Brasil og alle fotballfans som elsket ham så inderlig, vil Fifa flagge på halv stang. Vi ber også alle arrangører om å avholde ett minutts stillhet før alle fotballkamper denne helgen og uka som kommer.

Toppseriene i England, Spania og Italia hadde allerede besluttet å hedre Pelé.

Før alle Premier League-kamper fredag til søndag skal det avholdes ett minutts applaus, mens det blir ett minutts stillhet i La Liga-kampene fredag og lørdag, samt i neste Serie A-runde onsdag.

[ Minneord: Også de som ikke har sett ett minutt fotball visste hvem Pelé var ]