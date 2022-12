Mbappé om finaletapet i VM: – Vil aldri komme over det

Det har vært stille fra målmaskinen etter kampen der han scoret hattrick, men som endte med tap for regjerende mester Frankrike etter straffesparkkonkurranse. Han snakket ut om VM-finalen etter at han ble matchvinner for Paris Saint-Germain i 2-1-seieren over Strasbourg onsdag.

– Jeg vil aldri komme over det, konkluderte spissen.

Mbappé ble dessuten toppscorer i Qatar-VM med åtte mål. Han var sentral da Frankrike vant VM i 2018.

Mbappé sa at han har vært gjennom «tøffe øyeblikk» i de ti dagene etter nederlaget, men han fikk en liten opptur da han sikret seieren over Strasbourg med en straffescoring seks minutter på overtid.

– Jeg har sagt til lagkameratene mine at det ikke er noen grunn til at klubben skal betale prisen for at landslaget feilet. Det er to veldig forskjellige situasjoner, sa han og fortsatte:

– Det gjør meg godt å komme tilbake med en seier.

