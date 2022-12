Mbappe hyller Pelé – slik reagerer fotballstjernene på legendens bortgang

Torsdag kom meldingen om at Pelé hadde gått ut av tiden etter lengre tids sykeleie. Kort tid etter at dødsfallet ble kjent, begynte hilsningene å strømme inn fra fotballmiljøet.

Erling Braut Haaland er blant dem som har tatt til sosiale medier med en hyllest.

«Alt du ser en hvilken som helst spiller gjøre, gjorde Pelé først. Hvil i fred», skriver Manchester City-stjernen.

«Kongen av fotball har forlatt oss, men ettermælet hans blir aldri glemt», skriver Paris Saint-Germain-juvelen Kylian Mbappé på Instagram.

Magien lever videre

Neymar, den største av Brasils nåværende fotballstjerner, var også kjapt ute i sosiale medier. Han skriver blant annet at før Pelés fotballkarriere, var tallet 10 kun et tall.

«Jeg vil også si at før Pelé var fotball bare en sport. Pelé endret alt. Han gjorde fotball til kunst, til underholdning. Han ga en stemme til de fattige, til de svarte og spesielt: Han ga Brasil synlighet», skriver Neymar.

«Fotball og Brasil har hevet sin status takket være kongen! Han er borte, men magien hans står igjen», legger han til.

Cristiano Ronaldo viser i likhet med fotballkollegene sin respekt.

«Mine dypeste kondolanser til hele Brasil, og spesielt til familien til Mr. Edson Arantes do Nascimento. Bare et «farvel» til den evige kong Pelé vil aldri være nok til å uttrykke smerten som omfavner hele fotballens verden i dette øyeblikk. En inspirasjon for så mange millioner», skriver portugisiske Ronaldo i en lengre innlegg på Instagram.

«Hengivenheten han alltid viste meg ble gjengjeldt i alle øyeblikkene vi delte, selv på avstand. Han vil aldri bli glemt og minnet hans vil vare for alltid i hver enkelt av oss fotballelskere. Hvil i fred, kong Pele», heter det videre.

Guddommelig

Den nybakte argentinske verdensmesteren Lionel Messi har lagt ut en hilsen på sin Twitter-konto.

«Hvil i fred», lyder det der.

Gary Lineker minnes også Pelé.

«Den mest guddommelige av fotballspillere og glade menn», skriver han på Twitter.

En annen engelsk fotballegende, Geoff Hurst, kaller Pelé den største gjennom alle tider. Hurst spilte mot det brasilianske ikonet under VM i 1970.

«Jeg har så mange minner om Pelé, uten tvil den beste fotballspilleren jeg noen gang har spilt mot (med Bobby Moore som den beste fotballspilleren jeg noen gang har spilt sammen med),» tvitrer den engelske legenden.

«For meg er Pelé den største gjennom tidene, og jeg er stolt over å ha vært på banen sammen med ham. RIP Pelé og takk.», fortsetter han.

