Brasils påtroppende president om Pelé: – Det har aldri vært en nummer 10 som ham

Størst av alt var imidlertid beundringen for fotballikonet som torsdag gikk bort, 82 år gammel.

Lula overtar som Brasils president ved nyttår. Torsdag mintes han en av fotballens aller største.

«Jeg hadde et privilegium ingen yngre brasilianere har: Jeg så Pelé spille live», skriver den påtroppende statslederen på Twitter.

«Lek var det ikke. Jeg så Pelé gi et show. For når han fikk ballen, gjorde han alltid noe spesielt, som ofte endte i mål. Jeg innrømmer at jeg var sint på Pelé, fordi han alltid massakrerte mitt Corinthians. Men først og fremst beundret jeg ham. Og sinnet ga snart plass til lidenskapen ved å se ham spille med skjorte nummer 10 på det brasilianske landslaget», fortsetter Lula.

Han trekker videre fram Pelés posisjon som ambassadør verden over for hjemlandet. Lula mener han etterlater seg en spesiell arv.

«Han etterlater seg en visshet: Det har aldri vært en nummer 10 som ham. Takk, Pelé», skriver den kommende presidenten.

Også den argentinske presidenten Alberto Fernandez sender sine kondolanser.

«En av de største fotballspillerne i historien har forlatt oss. Vi vil alltid huske årene da Pelé blendet verden med ferdighetene sine. En stor klem til familien hans og folket i Brasil som vil bære ham i sine hjerter», sier han i en uttalelse.

