Arne Scheie etter Pelés dødsfall: – En av verdens største idrettsmenn

Den brasilianske fotballspilleren Pelé er død, 82 år gammel. Det bekrefter både hans agent og familien til nyhetsbyråene AP og AFP.

– Det er forferdelig trist. Han er en av verdens største idrettsmenn gjennom tidende, ikke bare innenfor fotballen, sier tidligere fotballkommentator Arne Scheie til NTB.

NRK-veteranen ramser opp karrieren til brasilianeren og hyller det han gjorde for fotballen.

– Pelé var en unik spiller. Det han har gjort taler for seg selv. Han var et fantastisk forbilde for alle som drev med fotball, sier Scheie.

Scheie fikk selv se Pelé se spille da han kommenterte VM i England i 1966.

