Dean Smith ferdig som Norwich-trener

Det melder Norwich på sitt nettsted tirsdag, dagen etter 1-2-tapet for Luton. Norwich rykket ned fra Premier League forrige sesong og i øyeblikket på femteplass i mesterskapsserien, 12 poeng bak direkte opprykksplass. Laget har vunnet bare tre av sine 13 siste seriekamper.

– I arbeidet mot våre sportslige mål føler styret at dette er rett øyeblikk for et skifte, skriver klubben.

51-årige Smith kom til Norwich i fjor høst, kort etter å ha fått sparken i Aston Villa. Også assistentene Craig Shakespeare og Liam Bramley er ferdige i klubben.

Steve Weaver og Allan Russell får midlertidig ansvar for førstelaget inntil en ny hovedtrener er på plass.

– Det var en vanskelig avgjørelse, men vi følte det var nødvendig for å gi oss best mulig sjanse til å oppnå målet om opprykk til Premier League, sier sportsdirektør Stuart Webber.

[ Lampard ber Everton-tilhengere om støtte etter fjerde strake tap ]