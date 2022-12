Tottenham slo tilbake mot Brentford – Kane forlenget «Boxing Day»-rekke

«Spurs» havnet under 0-2, men Harry Kane og Pierre-Emile Højbjerg sikret poeng.

Vitaly Janelt sendte Brentford i ledelsen etter et snaut kvarter. Tyskeren prikket inn en retur fra Fraser Forster etter et skuddforsøk fra Mathias Jensen.

Dermed slapp Tottenham inn baklengsmål først i sin sjette strake ligakamp.

– Det er fortjent at det er Brentford som tar ledelsen, utbrøt Viaplays ekspertkommentator Tor Ole Skullerud.

To minutter før pause ble Ivan Toney spilt igjennom med en banehalvdel for seg selv. Brentford-spissen dro seg forbi Forster og satte ballen i mål, men storscoreren ble avblåst for offside.

Bare åtte minutter inn i andreomgangen fikk Toney en ny mulighet fra kloss holdt etter hjørnespark. Den tok han vare på og doblet ledelsen for Brentford.

Kane tente poenghåpet med et solid hodestøt som gikk i mål etter 65 minutter. Fem minutter senere utlignet Højbjerg til 2-2. Det ble sluttresultatet og forlenget klubbens rekke på det som er en fotballens festdag i England.

Med scoring i dagens kamp mot Brentford, har Harry Kane scoret mot alle Premier League-motstanderne han har møtt. Han er også den som har scoret flest mål på Boxing Day noensinne.

