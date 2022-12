Rød jul for Palace – Mitrovic herjet for Fulham

Aleksandar Mitrovic ble kampens store spiller. Etter en drøy halvtime slo Mitrovic et nydelig innlegg på hodet til Bobby Reid, som headet gjestene i ledelsen.

Tre minutter senere strakk Tyrick Mitchell ut venstrebeinet og stemplet Kenny Tete. Dommer Andy Madley var ikke nådig mot Palace-backen og trakk umiddelbart fram det røde kortet.

13 minutter etter hvilen ble Crystal Palace redusert til ni mann da også James Tomkins ble utvist etter to gule kort.

Med to mann mindre ble det vanskelig for vertene å komme tilbake. I stedet var det Tim Ream som doblet for Fulham. Mitrovic assisterte nok en gang.

Etter to målgivende skrev serberen seg også opp på scoringslisten da han sendte gjestene opp i 3-0, ti minutter før full tid.

Borteseieren er sesongens tredje for Fulham. London-klubben ligger nå på 8.-plass på Premier League-tabellen med 22 poeng etter 16 kamper. Crystal Palace ligger tre plasser bak med tre poeng mindre.

[ Tottenham slo tilbake mot Brentford – Kane forlenget «Boxing Day»-rekke ]

Drømmetreff

I Southampton fikk Mohamed Elyounoussi og resten av vertene det fryktelig tøft da Brighton gjestet St. Mary's.

Adam Lallana sendte bortelaget i ledelsen etter bare et kvarter, før Brighton doblet ledelsen ved et selvmål fra Romain Perraud før pause.

Etter hvilen satte Solly March inn gjestenes tredje for dagen med et prosjektil fra utenfor 16-meteren.

Kvarteret før full tid ble vertene tildelt straffe, og kaptein James Ward Prowse gikk fram til krittmerket. Robert Sánchez reddet straffen, men Ward Prowse fikk satt inn returen.

[ Drømmemål fra Almirón da høytflygende Newcastle rundspilte Leicester ]

Fem minutter på overtid

I Liverpool tapte Everton 1-2 hjemme mot Wolves. Yerry Mina sendte vertene i ledelsen etter sju minutter, før Daniel Podence utlignet halvveis ut i første omgang.

Fem minutter på overtid sikret Rayan Aït-Nouri 2-1-seier til gjestene.

Wolves går dermed forbi Southampton og Nottingham og klatrer opp til 18.-plass på tabellen. Everton ligger på plassen over.

I den andre enden av tabellen fortsatte Newcastle storformen da de knuste Leicester 3-0 på bortebane. Newcastle ligger nå på 2.-plass, fire poeng bak Arsenal. Serielederen har riktignok spilt to kamper mindre.

[ Premier League er endelig tilbake – disse kampene ser du Boxing Day ]