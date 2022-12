PSV bekrefter enighet med Liverpool om nederlandsk VM-juvel

Det har i lengre tid versert rapporter om Manchester United har jobbet hardt med å sikre seg PSV Eindhoven-juvelen. Mandag melder imidlertid den nederlandske klubben at Gakpo går til Liverpool.

Bekreftelsen kom i etterkant av at flere velrennomerte medier meldte at en enighet var nært forestående.

Overgangsguruen Fabrizio Romano var blant dem som skrev på Twitter at Anfield-klubben var i langt framskredne samtaler med PSV om Gakpos signatur.

Det samme gjorde The Times-journalist Paul Joyce og David Ornstein i The Athletic. Sistnevnte hevdet å kjenne til at Liverpool var nær å komme i mål med overgangen.

Prislappen for Gakpo skal ligge på rundt 37 millioner euro.

Nederlenderen scoret tre mål for hjemlandet under det nylig avsluttede VM-sluttspillet i Qatar.

