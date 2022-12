Marko Arnautovic røper hvorfor United-overgangen gikk i vasken i 2016

– Manchester United hadde ikke nok penger til å signere meg. José (Mourinho) ville ha meg da jeg var i West Ham. Han sa til meg: «Hvor mye koster du?», sa Arnautovic til Gazzetta dello Sport, gjengitt av Kronen Zeitung.

Interessen for østerrikeren skal ha vært enorm, men Manchester United hadde tidligere i overgangsvinduet hentet Paul Pogba tilbake fra Juventus for mer enn én milliard kroner. Derfor manglet de nødvendige «småpengene» for å signere Arnautovic.

Mourinho klarte ikke å lokke østerrikeren bort fra London, og Arnautovic ble igjen i West Ham før han til slutt dro til Kina.

33-åringen ble i sommer igjen linket til Manchester United, men heller ikke denne gangen lyktes «de røde djevlene» i å få kloen i storscoreren.

