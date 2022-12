Fire VM-stjerner risikerer 10-15 kampers utestengelse

Ifølge østerrikske Kronen Zeitung mobbet og trakasserte de tre uruguayanerne den tyske dommeren Daniel Siebert og hans assistent etter gruppespillskampen.

Tidligere i desember opplyste Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) at de hadde åpnet disiplinærsak mot Det uruguayanske fotballforbundet.

Uruguayanerne etterforskes for brudd på artikkel 11, 12 og 13 i Fifas disiplinære regelverk etter 2-0-seieren mot Ghana. Krenkende atferd og brudd på fair play er blant reglene artiklene omfatter.

Kronen Zeitung henviser til spanske AS, som melder at Cavani, Gimenez, Godin og Muslera kan bli utestengt i 10 til 15 kamper for sine respektive klubber og landslaget. I verste fall kan det til og med bli en utestengelse på et halvt år.

Uruguay måtte se drømmen om åttedelsfinale ryke i siste gruppespillskamp. De røk ut på færre mål scoret enn Sør-Korea.

[ Tårevåt VM-exit for Uruguay tross seier over Ghana ]