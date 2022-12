Drømmemål fra Almirón da høytflygende Newcastle rundspilte Leicester

Seieren gjorde at Newcastle klatret til 2.-plass på tabellen med 33 poeng.

«The Magpies» har spilt to kamper mer enn Arsenal og Manchester City på plassene rett over og under på tabellen.

Det var knapt spilt et minutt da Bruno Guimarães snappet opp ballen høyt i banen og spilte videre til landsmann Joelinton mandag. Sistnevnte ble lagt i bakken av Leicesters Daniel Amartey.

I sykefraværet til Callum Wilson gjorde Chris Wood jobben fra straffemerket og banket ballen midt i mål.

Deretter tok det ikke mange minuttene før ledelsen ble doblet. Miguel Almirón skar innover i banen, spilte vegg med Guimarães og trillet ballen rolig nede i hjørnet alene med keeper.

– Det kan ikke gjøres bedre, utbrøt Viaplays ekspertkommentator Nils Johan Semb.

Etter halvtimen spilt slo Kieran Trippier inn et hjørnespark som Joelinton enkelt headet i mål. Det ble kampens siste scoring.

Newcastle tok dermed sin sjette strake seier i den engelske toppdivisjonen. Leicester tapte etter to strake seiere før Qatar-VM.

