Conte ikke fornøyd med tidlig Premier League-retur

– Det er en rar situasjon at vi skal spille igjen bare én uke etter VM. Jeg er ikke veldig glad, sier Conte.

Han peker på at det er vanskelig rundt spørsmålet med hvile.

To Tottenham-spillere var med i VM-finalen. Det gjelder Argentinas Cristian Romero og Tottenhams keeper Hugo Lloris, som også er kaptein for laget. Conte sier at ingen av dem vil spille mot Brentford mandag.

– Det er umulig å gi dem nok hvile. De spillerne som ikke var i VM er også i bedre form enn de som var der, fortsetter Conte.

Midtbanestjernen Rodrigo Bentancur, som spilte for Uruguay i VM, mister Brentford-kampen med suspensjon og er også plaget med hamstringen. Richarlison er ute i tre-fire uker med samme problem han pådro seg for Brasil i mesterskapet.

Tottenham ligger på fjerdeplass i ligaen, åtte poeng bak Nord-London-rival og serieleder Arsenal.

Flere klubbtrenere har kritisert at VM ble avholdt midt i sesongen. Mange spillere gikk dessuten glipp av VM som følge av skader de pådro seg i sesonginnledningen.

