Maanum-hattrick da Arsenal sikret CL-gruppeseier

Tittelforsvarer Lyon slet seg videre som toer i gruppa med 0-0 hjemme mot Juventus. Laget savner Ada Hegerberg, som fortsatt er ute med skade, men Maanum sørget for at det likevel var en norsk spiller som dominerte i gruppe C.

Den norske 23-åringen har hatt en ypperlig høst siden hun slo seg inn i Arsenal-laget i midten av oktober, og hun var banens store spiller i Schaffhausen. Hun scoret det første målet med et vakkert frispark og hadde en fot med i det meste Arsenal skapte. Hun endte med tre mål og en assist.

Arsenal var allerede klar for kvartfinale, men måtte vinne for å være sikker på å bli gruppevinner. Laget dominerte fra start, og i det 18. minutt scoret Maanum ledermålet på vakkert vis. Hun tok frispark rett utenfor 16-meterstreken etter at Caitlin Foord ble dyttet over ende, og hun skrudde ballen inn i nærmeste kryss.

[ Innhopp og mål for Mjelde da Chelsea sikret CL-avansement ]

Herjet

Fem minutter senere doblet Foord ledelsen da hun flikket i mål på innlegg fra Stina Blackstenius, før Maanum gjorde 3-0 i det 32. minutt. Hun startet riktig, ble spilt gjennom av Foord på en kontring og plasserte ballen mellom beina på keeper.

På overtid i den første omgangen brøt Maanum gjennom på siden og serverte Blackstenius 4-0-målet i tomt bur på en ny kontring. I løpet av den første omgangen hadde Maanum også et frispark som spratt på tverrliggeren.

I det 51. minutt kunne Maanum juble for sitt hattrick. Noëlle Maritz brøt et Zürich-oppspill og fant Maanum, som fra 20 meter sendte en rakett i nærmeste hjørne.

[ Tredje strake seier for Chelsea i kvinnenes mesterliga ]

Målfangst

Maanum ble byttet ut i det 74. minutt. Hun er oppe i åtte mål på de tolv siste kampene i ulike turneringer, fem av dem i mesterligaen.

Blackstenius ble tomålsscorer i det 54. minutt og Foord i det 68. minutt. Innimellom scoret hjemmelagets kaptein Fabienne Humm et trøstemål på straffespark etter at Leah Williamson skled på kunstgresset og felte Seraina Piubel.

Kim Little, som gjorde comeback etter skade, gjorde 8-1 da Arsenal fikk straffespark for hands, og Maanums erstatter Mana Iwabuchi kom også på scoringslista før det var over.

[ Maanum scoret i Arsenals første ligatap hjemme mot Manchester United ]