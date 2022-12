Engen og Barcelona sikret gruppeseieren med storseier

Barcelona og Bayern München var kvartfinaleklare før onsdagens kamper, som avgjorde rekkefølgen dem imellom. Det ble aldri spennende. To tidlige Barcelona-mål signert Asisat Oshoala sørget for det.

Den nigerianske midtspissen scoret på retur fra tverrliggeren i det 10. minutt og igjen fra kloss hold seks minutter senere.

Etter Oshoalas mål fikk samtlige i den bakre fireren tegne seg i målprotokollen. Et direkte frispark fra midtstopper Mapi León på overtid i første omgang sørget for 3-0 til pause.

Tidlig i 2. omgang scoret først venstreback Fridolina Rolfö med en kanon ved nærmeste stolpe etter at Aitana Bonmati spilte henne fram med et elegant hælspark, så pirket høyreback Marta Torrejón ballen i mål etter at keeper Angel Mukasa måtte slippe et innlegg fra Mariona Caldentey.

I det 69. minutt scoret også den andre stopperen Irene Paredes, som nikket inn et hjørnespark fra Salma Paralluelo.

