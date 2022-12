Putin ringte Argentinas president etter VM-bragden

Russland er utestengt fra internasjonal fotball som følge av landets krigføring i Ukraina, men president Putin fulgte likevel med på søndagens dramatiske VM-finale mellom Argentina og Frankrike.

– Jeg så andre omgang, da stillingen var 2-2, og jeg kunne ikke gjøre annet enn å gratulere Argentinas president, sier Putin, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.

Gratulasjonen ga han til Alberto Fernández i form av en telefonsamtale, opplyser Putins talsperson Dmitrij Peskov.

Argentina ledet 2-0 og så ut til å styre mot en sikker VM-tittel, men to kjappe mål fra Kylian Mbappé ga ekstraomganger. Der scoret argentinerne igjen, men nok en gang slo Mbappé til og fullbyrdet sitt hattrick. I straffesparkkonkurransen var Lionel Messi og co. best.

– Begge lag spilte fantastisk, så vi må takke dem begge. Det var i sannhet et drama, og de kjempet til siste sekund, men det sterkeste laget vant til slutt, mener Putin.

Kort tid før invasjonen av Ukraina i februar omtalte den russiske presidenten Argentina for å være «en av Russlands nøkkelpartnere i Latin-Amerika».

(©NTB)