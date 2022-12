Messis tolv VM-rekorder

Den lille magikeren kronet sitt siste VM med gull. Her er en liste over Messis tolv rekorder i fotball-VM:

1) Messi er den fotballspilleren med flest VM-kamper. PSG-stjernen har spilt 26 kamper over fem sluttspill.

2) Han er fotballspilleren med flest assists i VM-historien med totalt ni målgivende pasninger.

3) Messi er den eneste spilleren som har scoret minst ett mål i alle faser av VM (fra gruppespillet til finalen).

4) Han er også den med flest minutter på banen i turneringen (2314 minutter).

5) Messi er den eneste som har assistert i fem ulike verdensmesterskap.

6) 35-åringen er den som har spilt flest VM-kaper som kaptein.

7) Han er den eneste argentineren som har scoret i fire VM-sluttspill.

8) Ved å kombinere mål og assist (13 mål og ni målgivende) er han den spilleren som har bidratt til flest mål i turneringens historie (22).

9) Messi er den yngste fotballspilleren som har spilt fem verdensmesterskap (35 år).

10) Kapteinen har rekorden for å ha vunnet prisen som «man of the match» elleve ganger.

11) Messi har rekorden for lengst tid mellom sitt første og siste VM-mål. Hans første mål kom 16. juni 2006. 16 år, fem måneder og 20 dager senere scoret han to mål i finalen mot Frankrike.

12) Argentineren er den eldste spilleren som har scoret og assistert i samme VM-kamp (35 år, fem måneder og 19 dager).

