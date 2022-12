Nesten millionen fulgte VM-finalen på NRK

På det meste var det 1,3 millioner seere som fikk med seg finalens straffesparkkonkurranse på fjernsyn. NRK hadde en markedsandel på 83 prosent underveis i kampen.

Dermed ble finalen ikke uventet den mest sette kampen fra fotball-VM i Qatar. Til sammenligning var det lørdag 392.000 seere som fulgte bronsekampen mellom Kroatia og Marokko på lineær TV.

Argentina vant den spennende VM-finalen 4-2 på straffer etter at det sto 2-2 etter ordinær tid og 3-3 etter ekstraomgangene.

TV 2 sendte semifinalene og hadde et snittall på 697.000 seere i det første oppgjøret mellom Argentina og Kroatia. Dagen derpå kikket i gjennomsnitt 750.000 på Frankrike – Marokko.

TV 2 rapporterer om et snitt på 274.000 seere per kamp under hele VM. For cupspillet var gjennomsnittet 522.000.

NRK hadde marginalt bedre seertall under mesterskapet sett under ett. 285.000 så i gjennomsnitt på kanalens TV-sendinger, mens tallet var 495.000 for kampene i cupspillet.

