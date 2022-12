Messis kappe mulig brudd på Fifas egne regler

Mens mange reagerte sterkt på at emir Tamim Bin Hamad Al Thani skulle ikle Argentinas kaptein Lionel Messi en bisht under seremonien på stadion i Lusail, minner andre om at dette ble gjort for å ære og hedre den lille, store fotballspilleren.

Mange ropte høyt om at Qatars statsoverhode stjal det som skulle være Messis show.

– Jeg synes det ødelegger øyeblikket, ganske klart, sa NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Uansett meninger om det tradisjonelle arabiske plaggets plass i seiersfesten, kan emirens påkledning av Messi ha vært et brudd på Fifas draktregler.

I to punkter står det klart at de feirende spillerne bare skal ha kampdrakt, t-skjorte eller en spesiell gulltrøye, skriver Aftonbladet med referanse til New York Times-journalisten Tariq Panja

– Alt er tilsynelatende lov her, tvitret Panja, med referanse til at Fifa satte ned foten for regnbuefargede armbind i starten av mesterskapet.

