Hevder Messi får plass blant berømtheter på legendariske Maracanã

Det er den brasilianske nyhetsportalen GloboEsporte.com som melder at ledelsen for «Walk of fame»-utstillingen på den legendariske Maracanã-arenaen i Rio de Janeiro har besluttet å innlemme Messi.

Det er ventet at en formell henvendelse vil bli oversendt Det argentinske fotballforbundet allerede mandag.

Maracanas «Walk of fame» er et område som er dedikert til å ære fotballens aller største navn. Spillerne som har fått plass der, har alle avsatt fotavtrykket sitt (eller håndavtrykket dersom det er en keeper) i gips. Resultatet blir utstilt.

De brasilianske legendene Pelé, Garrincha og Ronaldo er blant dem som tidligere har fått sin plass i utstillingen.

Messi vil bli den åttende utenlandske spilleren det gjøres ære på. Den tyske legenden Franz Beckenbauer og portugisiske Eusebio har tidligere fått sin plass.

Dersom Messi takker ja til invitasjonen, blir han den første argentineren som får plass i «Walk of fame».

[ Pelé gratulerte Argentina: – Diego smiler nå! ]