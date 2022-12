Messi og Álvarez herjet med Kroatia – Argentina til VM-finale

Álvarez har tilbrakt mye av høsten som reserve for Erling Braut Haaland i Manchester City. Han har måttet sitte på benken også i VM, men har funnet storformen. Tirsdag skaffet han straffesparket Messi omsatte i ledelse og scoret selv de to neste på pasning fra superstjernen.

På 2-0-målet scoret City-spissen etter å ha ført ballen fra egen halvdel på en kontring.

Den første halvtimen var det mest bemerkelsesverdige Messi gjorde at han stadig tok seg til baksiden av låret og skapte bekymring blant Argentina-tilhengere for at han måtte byttes ut med skade.

I kampen der har tok steget opp på siden av Lothar Matthäus som spillerne med flest kamper i VM-sluttspill skulle han likevel utmerke seg med det som har løftet ham til status som en av tidenes beste spillere: Målpoeng, og av den spektakulære sorten.

Vidunderlig assist

Først knallet han i det 34. minutt straffesparket i mål etter at Álvarez ble spilt gjennom og felt av keeper Dominik Livakovic. Fem minutter senere spilte han opp samme Álvarez, som skrudde på turboen i et maksløp med ball og selv doblet ledelsen da han for annen gang var alene med keeper

I det 69. minutt la Maradona ut på et langt raid nedover høyresiden. Josko Gvardiol hang på ham som en klegg, men var sjanseløs i forsøket på å ta fra ham ballen. Messi tok seg helt ned til dødlinja og slo så skrått ut til Álvarez, som bare trengte å sette foten på ballen for å punktere kampen for godt.

Titusener av argentinske tilhengere på tribunen kunne starte feiringen for godt.

Messis mål gjorde ham til mestscorende argentiner i VM-sluttspill med elleve (ett flere enn Gabriel Batistuta), to assist førte ham forbi Diego Maradona med ni.

Lever lenge

Som Diego Maradonas soloraid mot England i 1986 vil Messis raid leve lenge i fotballhistorien. Det vil også Alvárez' 2-0-scoring gjøre. Hjulpet av tunge løp fra lagkamerater kunne han gå og gå. Etter tur hadde både Josip Juranovic og så Borna Sosa foten på ballen, men Álvarez gjenvant ballen begge ganger og listet den deretter forbi Livakovic.

Det gjorde han også da han ble spilt gjennom med en pasning fra egen halvdel i et sovende kroatisk forsvar i kampens 32. minutt. Livakovic felte ham slik at han ikke fikk mulighet til å nå igjen ballen og få den i mål før den ble klarert av Dejan Lovren. Det var et klart straffespark.

Likevel pådro Mateo Kovacic seg gult kort og assistenttrener Mario Mandzukic rødt for protester.

Messi levnet ingen tvil da han banket ballen nesten helt opp i krysset, utakbart for Livakovic som var kroatisk helt i straffesparkkonkurransen mot Brasil.

I gulvet

Anført av midtbanejuvelen Luka Modric imponerte kroatene fra start og tvang argentinerne til å løpe mellom mens de holdt ballen i laget i lange perioder. Den første halvtimen kom ingen av lagene til store muligheter, men så kom Argentina med sin venstre-høyre-kombinasjon som sendte motstanderen i gulvet.

Rett før pause hadde Nicolás Tagliafico en kjempesjanse til å gjøre 3-0, men Livakovic svarte med en kjemperedning på hans nikk etter hjørnespark.

Ved pause byttet Kroatia-trener Zlatko Dalic inn Nikola Vlasic og Mislav Orsic, deretter Bruno Petkovic i jakt på en vei inn i kampen. I stedet kom Messi til en kjempesjanse som igjen ble reddet av keeper.

Det var spilt en time før Kroatia fikk sin første store sjanse, men Lovren lyktes ikke med sin heading på et frispark.

Argentinerne hadde ikke glemt hvordan en tilsynelatende trygg 2-0-ledelse forsvant på slutten mot Nederland i kvartfinalen, og det var full innsats kampen ut på stadion der laget også mistet en ledelse og tapte 1-2 for Saudi-Arabia i åpningskampen.

Messi og lagkameratene forsvarte Argentinas stolte statistikk i VM-semifinaler. Seks stykker har gitt like mange finaleplasser, og søndag jager landet sin tredje VM-tittel. Motstander blir Frankrike eller Marokko.

[ Reidar Sollie: Dette er VMs smarteste lag ]

---

Kampfakta

Fotball VM menn i Qatar tirsdag, semifinale:

Argentina – Kroatia 3-0 (2-0)

88.966 tilskuere i Lusail

Mål: 1-0 Lionel Messi (str. 34), 2-0 Julián Álvarez (39), 3-0 Álvarez (69).

Dommer: Daniele Orsato, Italia.

Gult kort: Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Argentina, Dominik Livakovic, Mateo Kovacic, Kroatia.

Lagene:

Argentina (4-4-2): Emiliano Martínez – Nahuel Molina (Juan Foyth fra 86.), Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico – Rodrigo De Paul (Exequiel Palacios fra 74.), Leandro Paredes (Lisandro Martínez fra 62.), Enzo Fernández, Alexis Mac Allister (Ángel Correa fra 86.) – Lionel Messi, Julián Álvarez (Paulo Dybala fra 74.).

Kroatia (4-3-3): Dominik Livakovic – Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa (Nikola Vlasic fra 46.) – Luka Modric (Lovro Majer fra 81.), Marcelo Brozovic (Bruno Petkovic fra 50.), Mateo Kovacic – Mario Pasalic (Mislav Orsic fra 46.), Andrej Kramaric (Marko Livaja fra 72.), Ivan Perisic.

---