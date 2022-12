Fifa gransker Argentina og Nederland etter VM-bråket

Fifa viser til «orden og sikkerhet rundt kamper» i sine regler. Argentina granskes for flere mulige brudd på reglene.

Argentinas innbyttere og trenere gikk inn på banen sent i kampen da Nederland scoret to mål og tvang fram ekstraomganger. Det var også flere opphetede utvekslinger mellom spillerne etter at Argentina vant straffesparkkonkurransen.

Lionel Messi var blant de 18 spillerne eller personer i støtteapparatet som ble vist det gule kortet av dommer Mateu Lahoz.

Begge nasjoner kan få den samme boten på 15.000 sveitsiske franc, som tilsvarer omkring 160.000 kroner.

Argentina møter Kroatia i semifinalen tirsdag.

[ Messi slapp med skrekken – VM-drømmen i live etter vanvittig drama ]