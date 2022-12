Sykehus: Pelé på bedringens vei

«Pasienten fortsetter å utvikle seg med progressiv bedring i allmenntilstanden, spesielt luftveisinfeksjonen. Han forblir i et fellesrom, med stabile vitale tegn, bevissthet og uten ytterligere komplikasjoner.», heter det i uttalelse, ifølge den brasilianske TV-kanalen Globo.

Pelé ble innlagt på sykehuset Israelita Albert Einstein 29. november i São Paulo for en revurdering av cellegiftbehandlingen han har gått på for tykktarmskreften han ble operert for i februar.

Mandag viste de brasilianske spillerne under VM sint hyllest til den 82 år gamle stjernen med et svært banner.

Pelé var med å vinne tre av Brasil fem VM-gull. Han ledet laget i 1958, 1962 og 1970. Selv fulgte han mandag kveld åttendedelsfinalen mot Sør-Korea fra sykesengen.

