Enrique vil ikke snakke om framtiden: – Ikke riktig tidspunkt

– Dette er ikke riktig tidspunkt, jeg har flere utganger enn T-banen. Jeg er mer ivrig etter å komme meg hjem og jeg antar at vi fra neste uke vil snakke om hva som kan ha betydning for framtiden, sa Enrique, ifølge Marca.

Spanjolen tok over landslagssjefjobben i 2018 og har ledet Spania gjennom to mesterskap. I fotball-EM i 2021 røk Spania ut på straffer mot Italia i semifinalen.

Også i fotball-VM 2022 endte de mesterskapet på straffesparkkonkurranse. Pablo Sarabia, Carlos Soler og kaptein Sergio Busquets bommet på alle spanjolenes straffer.

– Jeg synes fotball er en fantastisk sport, men med en klar bakdel hvor et lag kan vinne uten å angripe. Jeg synes vi har spilt bra. Vi ville gjerne få mer ut av det. Det har kostet. Vi har generert elleve skudd, men bare ett på mål. Sarabia har hatt et innlegg … Straffer har kostet oss videre spill, men jeg er stolt av laget mitt. Jeg beklager for de som ikke har fått spille, sa Enrique.

