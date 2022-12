Pelé ønsker Brasils VM-helter lykke til – skal se kampen fra sykesengen

Det 82-årige fotballikonet er innlagt på sykehus, der han får medisinsk behandling blant annet for en koronainfeksjon.

I en melding på Instagram skriver Pelé at han kommer til å følge mandagens VM-åttedelsfinale fra sykesengen.

«Jeg skal se kampen fra sykehuset, og jeg kommer til å heie på hver og en av dere», skriver legenden.

Meldingen var ledsaget av et bilde av ham selv som 17-åring under VM-sluttspillet i Sverige i 1958. Åtte år tidligere hadde han sett faren gråte da Brasil ikke maktet å bli verdensmester på hjemmebane.

[ Pelé i uttalelse fra sykesengen: – Jeg er sterk og har mye håp ]

Vil oppfylle ønsket

Pelé lovet faren å bringe trofeet hjem én dag.

«I 1958, i Sverige, gikk jeg gjennom gatene og tenkte på å oppfylle løftet jeg ga min far,» skrev Pelé mandag.

«Jeg vet at mange på landslaget har gitt lignende løfter og også jakter på sitt første verdensmesterskap. Jeg vil inspirere dere, mine venner … Vi er på denne reisen sammen. Lykke til vårt alles Brasil!», fortsetter han.

Pelé har slitt med flere helseproblemer de siste årene. I fjor ble han operert for tykktarmskreft, men har siden fått tilbakefall. I forrige uke ble han innlagt på et sykehus i São Paulo.

[ Medier: Forverret helsetilstand for Pelé ]

Vil bli utskrevet

I helgen kom det meldinger om at legenden var flyttet over på palliativ behandling. Dette gis til pasienter når legene ikke anser det som sannsynlig at sykdomsforløpet kan stanses.

Pelés døtre Kely og Flavia Nascimento og barnebarnet Arthur Arantes do Nascimento avviste imidlertid i et intervju med TV Globo søndag kveld at fotballikonet er døende.

Han forventes å forlate sykehuset når behandlingen av koronainfeksjonen er avsluttet.

Pelé ble verdensmester tre ganger (1958, 1962 og 1970). Han er regnet som en av tidenes aller beste fotballspillere. 82-åringen er fortsatt Brasils fremste målscorer med 77 mål på 92 landskamper.

[ Pelés familie: - Han er ikke døende ]