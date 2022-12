Pelé i uttalelse fra sykesengen: – Jeg er sterk og har mye håp

I et innlegg på Instagram er det lagt ut en uttalelse fra Pelé.

«Mine venner, jeg vil holde alle rolige og positive. Jeg er sterk, har mye håp og jeg følger behandlingen min som vanlig. Jeg vil takke hele det medisinske apparatet og for all omsorg jeg har fått», skriver han.

«Jeg tror mye på Gud. Hver kjærlighetsmelding jeg får fra dere, rundt om i hele verden, holder meg full av energi», står det videre.

Pelé har slitt med flere helseproblemer de siste årene. I fjor ble han operert for tykktarmskreft, men har siden fått tilbakefall. Tidligere i uken ble han lagt inn på et sykehus i São Paulo, og legene har uttalt at han også behandles for lungebetennelse.

Det er kommet meldinger fra sykehuset om at tilstanden er stabil. Tidigere lørdag meldte flere brasilianske medier at Pelé mottar palliativ behandling. Dette gis pasienter når legene ikke anser det sannsynlig at det er mulig å stoppe sykdommen.

Pelé ble verdensmester tre ganger (1958, 1962 og 1970). Han er av mange regnet som en av tidenes aller beste fotballspillere.

