Messi når utrolig milepæl i VM-kampen mot Australia

Messi gjorde sin proffdebut som 16-åring for Barcelona mot Espanyol 16. oktober 2004. Resten har vært en ellevill historie.

Argentineren har blant annet vunnet sju gullballer, fire Champions League-titler og den spanske ligaen ti ganger. Den eneste pokalen den lille magikeren mangler, er VM-trofeet.

På hans 999 kamper for Barcelona (778 kamper), PSG (53) og det argentinske landslaget (168) står han med utrolige 788 mål og 385 assist. Det gir et målpoengsnitt på 1,17 per kamp.

Messi spilte onsdag sin 21. VM-kamp. Han gikk dermed forbi rekorden til den argentinske legenden Diego Maradona.

Han er også likt med Maradona på åtte VM-scoringen. Gabriel Batistuta er rekordholder med sine ti nettkjenninger.

Mesterskapet er Messis siste VM. Argentineren gjorde sin første VM-opptreden som 18-åring i Tyskland i 2006. Da kom han inn i det 74. minutt mot Serbia og Montenegro og gjorde både mål og assist.

Lørdag klokken 20.00 møtes Argentina og Australia til VM-kampen. Går Messi & co. videre møter de vinneren av Nederland – USA.

[ Slik fortsetter fotball-VM. Alle verdensdeler er med ]