Tyske fotballegender radbrekker eget forbund: – Må snu hver eneste stein

– De må snu hver eneste stein hos DFB. Hver eneste stilling i DFB må bli stilt spørsmål ved, inkludert trenerens. Det handler ikke om Hansi Flick personlig, det handler om tysk fotball og å bygge et lag igjen som spiller god fotball og som går langt, sa Ballack til TV-kanalen Magenta, ifølge DPA.

Tyskland røk torsdag ut etter gruppespillet, tross 4-2-seier over Costa Rica. Exiten kom av et forsmedelig 1-2-tap for Japan i åpningskampen før de kun klarte uavgjort mot Spania.

Det er andre VM på rad at tyskerne ikke tar seg videre fra gruppespillet.

– Tyskland har mistet ryktet sitt som et mesterskapslag. Vi må først få respekt igjen. Vi må trene spillerne igjen. Vi har kanskje fokusert på et par andre ting de siste årene, det må vi rette opp, sa Ballack.

Khedira, som var med på det tyske laget som vant VM i 2014, er enig i Ballacks strenge dom.

– Det er et treningsproblem. Vi har gamblere, men fotball er litt mer enn bare gambling. Fotball er også mentalitet, sa Khedira til ARD.

Den tyske fotballpresidenten, Oliver Bierhoff, sa at han forventet at Flick skulle fortsette i sin rolle for EM på hjemmebane i 2024. Han var heller ikke inne på tanken om å trekke seg fra sin egen rolle.

– Jeg utelukker det akkurat nå. Jeg har en veldig god følelse av arbeidet mitt, sa Bierhoff.

