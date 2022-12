Sveits sendte Serbia ut av VM etter målfest

Serbia måtte vinne, mens Sveits gikk videre med uavgjort så lenge Brasil ikke tapte for Kamerun. Sveits gjorde jobben og avgjorde sin egen skjebne, samt sendte serberne ut. Det var til tider svært ampert mellom lagene både på banen og på benken.

Lagene byttet på å inneha annenplassen i gruppen flere ganger bare i løpet av første omgang, som endte 2-2. Ifølge statistikktjenesten Opta var det første gang det ble scoret to mål av hvert av lagene i én VM-omgang siden oppgjøret mellom England og Argentina i 1998.

Annen omgang ble en kontrast med bare én scoring. Den sto Remo Freuler for etter bare tre minutter. Det holdt for et Sveits-lag som ble toer bak Brasil i gruppe G. Sveits møter Portugal i åttedelsfinalen tirsdag neste uke.

Sveits tok seg også til åttedelsfinale i 2018-VM, der ble det stopp mot Sverige. Serbia ryker ut av puljespillet i sitt fjerde VM på rad. De var ikke med i 2014. De har kvartfinale som sitt beste resultat, og det oppnådde de sist som en del av Jugoslavia i 1990.

Mål i tre VM

Etter at begge lag hadde kommet til hver sin store sjanse, åpnet Xherdan Shaqiri målkontoen i årets mesterskap etter rundt 20 minutter. Sveits kom seg inn i Serbia-boksen, der Djibril Sow spilte en smart pasning til Shaqiri. Vingen hamret ballen via et Serbia-bein og bak en utspilt Vanja Milinkovic-Savic.

Det var Shaqiris femte VM-scoring i sin ellevte kamp. Han ble matchvinner da lagene møttes i puljespillet i 2018-VM. I tillegg er Shaqiri kun den tredje til å score i alle de tre siste VM-sluttspillene sammen med Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

Vakker hælflikk

Men like etterpå var lagene like langt igjen. Aleksandar Mitrovic møtte et flott innlegg fra Dusan Tadic og stanget ballen kontant i hjørnet. Etter 35 minutter sende Dusan Vlahovic Serbia i ledelsen med en flott avslutning langs bakken.

Sveits var uten en syk førstekeeper Yann Sommer i oppgjøret, men kanskje hadde heller ikke han greid å stå imot de serbiske superspissene.

Like før pause utlignet Breel Embolo og gjorde at kampen om avansement levde videre inn i annen omgang. Allerede to minutter ut i omgangen sendte Freuler sveitserne i ledelsen. De broderte seg fint inn i 16-meteren, der Ruben Vargas bidro med en svært flott hælflikk før Freuler hamret ballen i mål fra kloss hold.

