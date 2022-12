Europeiske protester i Qatar skaper reaksjoner: – Dobbeltmoral

I et intervju med NTB i forrige uke avslørte fotballpresident Lise Klaveness at hun og NFF har fått meldinger fra norske minoritetsungdommer med spørsmål om all kritikken innebærer «motstand mot Midtøsten». Klaveness har vært en markant kritiker av Fifa i forkant av VM i fotball for menn i Qatar.

– Vi kritiserer ikke Qatar, men vi prøver å påvirke Fifa, som vi er medlem av, sa Klaveness.

Fifa kom i søkelyset i starten av mesterskapet da de nektet europeiske lands kapteiner å bære OneLove-armbindet i regnbuens farger. Dette førte blant annet til at det tyske laget valgte å stille opp på lagbildet med hånden for munnen før kampen mot Japan.

Rasisme?

Mens denne og lignende protester både mot Fifa og mot Qatar oppfattes selvsagte i Europa og store deler av vesten, skaper det mistro og reaksjoner fra den arabiske verden. Anklager om at dette i bunn og grunn skyldes rasisme, sitter løst.

– Ta hånden for munnen, og vi vil klype oss for nesen så vi ikke lukter deres rasisme, skrev Tunisias Fathi Jouini på Facebook.

Dana el-Kurd ved University of Richmond i Virginia mener den vestlige kritikken ofte bærer preg av dobbeltmoral.

– Jeg mener det vil være en unnlatelse ikke å erkjenne at rasisme spiller en stor rolle. Man ser bare et land med arabere i kjortler, og så går man ut fra at dette er et ekstremistisk, religiøst autokrati, mens sannheten er at folk i realiteten lever ganske fritt i Doha, sier el-Kurd til nyhetsbyrået AFP.

Badekåpe

Påstanden om at også rasisme ligger bak, fikk forsterket etter at Tysklands tidligere landslagsspiller Sandro Wagner omtalte den arabiske kjortelen som en «badekåpe» under en kamp. Han beklaget senere bemerkningen.

Mens kritikken har vært høylytt i Europa, har det vært stille mange andre steder, blant annet i Japan og Senegal, noterer AFPs korrespondenter i disse landene. I Europa har land som Serbia og Kroatia, som begge deltar i VM, vært tilbakeholdne med kritikk.

– Det er diskriminering og urettferdige forhold (i Qatar). Men en del vestlige land ser ikke ut til å reflektere over den urettferdigheten som skjer i deres egne land, sier Danyel Reiche, som underviser ved Georgetown University i Qatar.

– Latterlig

Nyheten denne uken om at Qatar skal selge flytende gass til Tyskland har brakt fram påstandene om at menneskerettigheter ikke ser ut til å stå i veien for økonomiske interesser.

Sosiolog Nandita Sharma, som forsker på migrantarbeidere, advarer mot å tro at kritikk mot Qatar utelukkende er et vestlig fenomen.

– Folk misbruker dette i et forsøk på isolere Qatar fra kritikk. Å høre at vår kritikk og bekymring for migrantarbeiderne i Qatar innebærer vestlig imperialisme, er latterlig og støtende, sier professoren ved University of Hawaii, Manoa.

