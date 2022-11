Den danske fotballpresidenten freder Hjulmand

Det bekrefter den danske fotballpresidenten Peter Møller overfor DR1, ifølge Ritzau. På spørsmål om Hjulmands fremtid er oppe til diskusjon, svarte Møller et klart nei.

– Det er den ikke. Som fotballpresident har jeg ansvaret for resultatene, så jeg tar det fulle ansvaret for at vi ikke har oppnådd de resultatene vi har her, sa Møller og fortsatte:

– Kasper Hjulmand er en del av dette. Kasper vil aldri være alene med det fulle ansvaret. Det bærer jeg også, og det er helt klart også min feil at vi ikke har prestert godt nok i denne siste kampen.

Danmark var Nordens eneste representant i mesterskapet. I tillegg til de store VM-favorittene som Brasil, Argentina og Frankrike var det mange som også hadde trukket fram danskene før turneringen.

De skuffet imidlertid stort i gruppespillet.

Rødtrøyene spilte 0-0 mot Tunisia i deres åpningskamp, før de tapte 1-2 for Frankrike. Onsdagens 0-1-tap for Australia ga et godt bilde av danskenes svake mesterskap.

Hjulmand tok over jobben etter Åge Hareide i 2019.

