Avmålt velkomst for utslåtte iranske fotballspillere

Iran røk ut av VM etter tap mot England og USA i gruppespillet.

De iranske spillerne markerte seg ved ikke å synge nasjonalsangen før åpningskampen mot England. I Iran ble dette tatt til inntekt for regimeprotestene som har pågått i landet i flere uker etter at Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt i september.

Likevel har mange i Iran sett på landslaget som et redskap for prestestyret i landet, og mange feiret tapet over USA i den siste kampen tirsdag.

Kun en håndfull mennesker hadde møtt opp på flyplassen da laget landet i den iranske hovedstaden.

