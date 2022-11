Tidlig VM-exit for Mexico etter for liten seier over Saudi-Arabia

Mexico har tatt seg videre til cupspillet i VM-sluttspillet i moderne tid, men nå ble det stopp på minst mulig margin.

Mexicanerne hadde kniven på strupen, men laget har slitt med å komme til avslutninger og score mål i sine to første kamper mot Polen og Argentina. Det gikk en hel omgang før det løsnet i Lusail også.

Allerede etter tre minutter var Alexis Vega igjennom, men målvakt Mohammed Al-Owais var våkent ute og stoppet avslutningen.

Selv om laget dominerte banespillet og hadde en del gode forsøk foran mål var effektiviteten ikke helt på høyde. Tre skudd på mål før pause endte i ingenting.

Mexico var avhengig av å vinne med tre mål og satse på at Polen slo Argentina med et par mål eller omvendt.

Argentina vant 2-0 slik at Mexico og Polen endte opp med like mange poeng, men polakkene foran i målforskjell 2-2 mot Mexicos 2-3.

Kort etter hvilen dukket Henry Martin opp inne i feltet etter en corner og satte 1-0. Fem minutter senere banket Luis Chávez inn 2-0-målet på et susende frispark. Han fikk fulltreff og ballen føk i mål bak Al-Owais fra over 30 meter. Det er slike mål som har vært mangelvare i VM så langt. Marcus Rashford åpnet derimot distansemålene i Englands 3-0-seier over Wales.

Mexicanerne presset på mot slutten av kampen og Chávez hadde et nytt frispark på vei mot nettmaskene, men denne gangen reddet Al-Owais. Etter et stort press de siste minuttene endte kampen med at Salem Al-Dawsari reduserte til 1-2.

Saudierne har stått for VMs bragd med å slå fotballstorheten Argentina med selveste Lionel Messi på laget.

