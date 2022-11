LSK forlenger med Geir Bakke og Petter Myhre

Det opplyser de gulkledde på sine nettsider onsdag. Hovedtrener Geir Bakke har plusset på tre år på sin kontrakt, mens Myhre har undertegnet en femårsavtale.

– Det føles veldig naturlig ut for klubben i forhold til den reisen vi har hatt. Geir og Petter har vært med å bygge A-laget og klubb. Det er ikke noe tvil om at vi mener at vi har de beste trenerne LSK kan ha, sier sportssjef Simon Mesfin.

Duoen ledet LSK til kamp om en pallplass i årets sesong, men laget falt litt fra i slutten og endte på den sure fjerdeplassen. Likevel var det ikke tvil om at de ønsket å forlenge.

– Det er fotball som har vært livet mitt. Det er der jeg har tatt utdanningen min som trener, og jeg følte hvis jeg ikke hadde benyttet denne muligheten nå, så hadde jeg ikke kommet tilbake til trener-yrket igjen, forteller Myhre.

Han har kombinert trenerjobben med en jobb som ekspert i TV 2. Han gir seg med sistnevnte nå. Mediehuset tar kommende sesong over rettighetene til Eliteserien.

– Jeg er en person som trenger mye å gjøre og som får energi av å jobbe. Men samtidig så har jeg kjent på at jeg har brent lyset i begge ender. Jeg har kjent på at jeg aldri har fått hentet meg inn, sier Myhre.

[ Isnes kobles til Godset: - Hyggelig ]