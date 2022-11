Hjulmand må dempe danske nerver – slik går Danmark videre

Mandag fikk Kasper Hjulmands drenge fri til å gjøre hva de ville. Tirsdag var det lett trening. Landslagssjef Kasper Hjulmand er opptatt av å holde nervene i sjakk, til tross for at han vet at utrolig mye står på spill før den siste gruppespillskampen mot Australia onsdag klokka 16.

– Den beste måten å forberede seg på er å være 100 prosent fokusert på oppgaven. Spillerne er vant til å spille store kamper. De er profesjonelle og vet at de skal løse en oppgave. Vi snakker ikke om alle mulige scenarioer, sier Hjulmand.

Danmark møter Australia for femte gang. Halvparten av de tidligere fire møtene har endt med seier. Forutsetningen før ettermiddagens kamp er følgende:

* Frankrike er videre til åttedelsfinale og i praksis vinner av gruppe D. Tunisia er motstander i siste kamp.

* Alt annet enn seier over Australia betyr VM-exit for Danmark. Da følger Australia med Frankrike til cupspillet, mest sannsynlig som nummer to i gruppen.

* Med seier over Australia er billetten til åttedelsfinale sikret med mindre Tunisia slår Frankrike og samtidig får bedre målforskjell enn Danmark.

* Ved eventuell lik målforskjell går Danmark foran Tunisia med flere scorede mål.

