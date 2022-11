Historisk tunisisk seier til ingen nytte – Frankrike gruppevinner tross trap

Whabi Khazris mål for Tunisia ble ikke avgjørende ettersom Australia vant over Danmark. Tunisia ble nummer tre i gruppen og har fortsatt til gode å gå videre i et VM-sluttspill på seks forsøk.

Frankrike kom til kampen med seks strake VM-seirer i kofferten, men klarte ikke å forlenge den. Det er Frankrikes lengste rekke noensinne, og bare Italia (1934-1938, sju) og Brasil (2002-2006, elleve) har hatt en lengre rekke.

Det var kun syltynn teori som kunne frata Frankrike gruppeseieren før den siste runden. For Tunisia var det kun seier som gjaldt samtidig som Australia ikke måtte slå Danmark.

Didier Deschamps gjorde hele ni endringer på det franske laget. Aurélien Tchouaméni og Raphaël Varane var de eneste som fikk fornyet tillit etter 2-1-seieren over Danmark.

Uten Kylian Mbappé, Griezmann, Olivier Giroud og Ousmane Dembélé foran i banen ble det lite trøbbel for det tunisiske forsvaret den første timen.

Griezman, Dembélé og Mbappé fikk prøve seg i annen omgang.

Nader Ghandri jublet for 1-0 etter bare sju minutter, men han ble avvinket for offside. Frankrike var tannløse i angrep, og det var Tunisia som hadde mest sprut i beina og skapte de fleste mulighetene.

Midtbanemann Eduardo Camavinga (20) spilte venstreback og hadde store problemer i den nye rollen. Khazri gjorde sitt for en tunisisk scoring, men manglet litt på presisjonen.

Tunisia så best ut også i starten av den andre omgangen. Aïssa Laïdouni fyrte løs fra spiss vinkel, men 37 år gamle Steve Mandanda reddet.

Khazri satte fyr på gruppe D med sin scoring etter 57 minutter. På det tidspunktet var Frankrike og Tunisia videre, men like etter scoret Australia, og et tunisisk VM-avansement var ute av deres hender.

Slik forble det ut kampen.

Etter 98 minutter utlignet Griezmann, men scoringen ble annullert for offside.

