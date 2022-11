Dansk VM-fiasko etter tap for Australia – slått ut i gruppespillet: – Kan bare beklage

Dermed er australierne klare for åttendedelsfinalen, hvor de møter gruppevinneren i gruppe C. Hvem som tar den plassen avgjøres senere onsdag, hvor både Polen, Argentina og Saudi-Arabia har muligheten til å vinne gruppen.

– Det er ikke noen analyse av kampen. Jeg er skuffet og frustrert, og analysene må komme senere. Akkurat nå bobler det av følelser. Frustrasjon og skuffelse. Vi beklager at vi ikke kunne gi folk hjemme det de ønsket. Det brenner så mye i oss. Vi kan bare beklage at vi ikke fikk det til, sa Danmarks landslagssjef Kasper Hjulmand til DR.

– Det at vi ikke går videre fra denne gruppen er en kjempefiasko, sa Joachim Andersen på Danmark til samme kanal.

Et reservepreget Frankrike leverte et tynt forsøk på å få full pott i sin VM-gruppe. Tunisia gjorde det de kunne for å avansere, men selv med en historisk 1-0-seier over Frankrike ble de snytt av Australia.

Whabi Khazris mål for Tunisia ble ikke avgjørende ettersom Australia vant over Danmark. Tunisia ble nummer tre i gruppen, mens Frankrike vant gruppen, til tross for at Tunisia altså vant sin første kamp mot europeisk motstand i et VM.

Magisk kontring

Etter nesten en time med dansk sjansesløseri utnyttet Matthew Leckie en kontring på mesterlig vis. Australieren brukte det danske forsvaret som rundingsbøyer, før han prikket ballen til venstre for Kasper Schmeichel.

Hjulmand kastet på alt han hadde av offensive spillere, men likevel holdt australierne stand og sikret seg videre avansement i VM.

– Jeg er så stolt av guttene. Vi hadde troen, energien og fokuset. Jeg kunne se i øynene til spillerne at de ville det. Det er fantastisk, sa Australias landslagssjef Graham Arnold og avslørte at det ikke blir noen feiring på australierne enda.

Stor skuffelse

Danmark er Nordens eneste representant i mesterskapet. I tillegg til de store VM-favorittene som Brasil, Argentina og Frankrike var det mange som også hadde trukket fram danskene før turneringen.

De skuffet imidlertid stort i gruppespillet.

Rødtrøyene spilte 0-0 mot Tunisia i deres åpningskamp, før de tapte 1-2 for Frankrike. Onsdagens 0-1-tap for Australia ga et godt bilde av danskenes svake mesterskap.

