USA videre i VM etter knepen seier over Iran – møter Nederland

Pulisic avsluttet et flott USA-angrep og satte inn 1-0 etter 38 minutter og ble skadd i samme situasjon. Annen omgang måtte gå uten ham, og Iran gjorde sitt for å få en utligning. En slik scoring ville tatt nasjonen videre for første gang i VM-historien.

USA møter Nederland i åttedelsfinalen og får med seg England til cupspillet fra gruppe B. Iran og Wales er ferdigspilte.

På Al Thumama stadion i Doha var stemningen også fylt av andre utenomsportslige saker før tirsdagens oppgjør. Utenfor stadion var det smilende fans fra begge nasjoner som minglet og tok bilder med hverandre. Det var også trakassering av iranske kvinner, som det også har vært under Irans tidligere kamper i mesterskapet.

[ Pipekonsert under Irans nasjonalsang før VM-møtet med USA ]

40 år med konflikt

Helt siden trekningen av turneringen ble gjort i april, har denne kampen lyst opp som et møte med noe ekstra i. Før avspark hadde det heller ikke blitt færre politiske overtoner. Tirsdagens kamp var kun den tredje mellom de to nasjonene som deler mer enn 40 år med uenigheter og konflikter etter revolusjonen i Iran i 1979. Forrige kamp mellom dem var i 2000.

Iran spilte en svak første omgang uten nesten et angrep. Det var fortjent at USA ledet 1-0, og Timothy Weah var centimeter unna å legge på til 2-0, men han ble avvinket for offside.

Iran så bedre ut i annen omgang, men USA hadde relativt god kontroll. Iranerne manglet spissen Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord) på grunn av karantene for gule kort.

[ Rashford-dobbel sørget for engelsk gruppeseier mot tannløse Wales ]

Flaggstrid

Spenningen mellom nasjonene blusset opp i helgen. Til støtte for demonstrantene i Iran viste USAs fotballforbund en kort stund søndag Irans flagg i sosiale medier uten Den islamske republikkens emblem. På Twitter-kontoen og Facebook-kontoen til forbundet USFF, der lagene i USAs gruppe presenteres, ble det iranske flagget vist kun med sine farger i grønt, hvitt og rødt.

Emblemet i det iranske flagget består av fire kurver og et sverd som representerer ordene «Det er ingen gud utenom Gud».

Iran reagerte ved å beskylde USA for å fjerne Gud fra flagget og sa at behandlingen av flagget er i strid med reglene til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

[ Gakpo skinte igjen – Nederland videre i VM som puljevinner ]

VM menn tirsdag, gruppe B, 3. runde:

Iran – USA 0-1 (0-1)

42.127 tilskuere på Al Thumama i Doha

Mål: 0-1 Christian Pulisic (38).

Dommer: Antonio Mateu Lahoz, Spania.

Gult kort: Majid Hosseini, Hossein Kanaani, Abolfazl Jalali, Iran, Tyler Adams, USA.

Iran (4-3-3): Alireza Beiranvand – Ramin Rezaeian, Morteza Pouraliganji, Majid Hosseini, Milad Mohammadi (Ali Karimi fra 46.) – Ahmad Nourollahi (Abolfazl Jalali fra 71.), Saeid Ezatolahi, Ehsan Hajsafi (Mehdi Torabi fra 71.) – Ali Gholizadeh (Karim Ansarifard fra 77.), Sardar Azmoun (Saman Ghoddos fra 46.), Mehdi Taremi.

USA (4-3-3): Matt Turner – Sergiño Dest (Walker Zimmerman fra 82.), Tyler Adams, Tim Ream, Antonee Robinson – Weston McKennie (Kellyn Acosta fra 65.), Yunus Musah, Cameron Carter-Vickers – Timothy Weah (Shaq Moore fra 82.), Josh Sargent (Haji Wright fra 77.), Christian Pulisic (Brenden Aaronson fra 46.).