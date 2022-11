Kaptein Koulibaly sendte Senegal videre – hyllet avdød landslagsspiller

Ecuador trengte minst uavgjort for å ta seg videre. For Senegal var det alt eller ingenting. Ismaïla Sarr scoret kampens første mål på et straffespark like før pause. Deretter ble Moisés Caicedos utligning til 1-1 etter 67 minutter raskt besvart av Koulibaly.

Ballen dukket opp hos den umarkerte kapteinen, som satte inn sitt første landslagsmål i sin 67. kamp. På kapteinsbindet hadde Chelsea-spilleren «19», som er draktnummeret til avdøde Pape Bouba Diop, som døde for nøyaktig to år siden.

Diop spilte 62 landskamper og er Senegals mestscorende i VM-sammenheng.

Senegals seier sørget for 2.-plass bak Nederland. Nå venter vinneren av gruppe B for det afrikanske landet, som er England, USA, Wales eller Iran.

Ecuador, som er i sitt fjerde VM, trengte kun ett poeng, men mislyktes. Kaptein Enner Valencia ble friskmeldt til kampen. Spissen hadde scoret Ecuadors seks siste VM-mål før kampen, og tre av dem har kommet i Qatar.

[ Qatar spiller sin siste kamp i sitt første fotball-VM. Kommer de noen gang tilbake? ]

Straffemål

Senegals Idrissa Gana og Boulaye Dia kom til gode skuddmuligheter i innledningen, men begge ble misbrukt. Det var Senegal, som måtte vinne, som viste det mest, men Ecuador kom seg etter hvert inn i kampen.

Like før pause glapp det da Sarr ble taklet av Piero Hincapié.

Sarr tok seg god tid i tilløpet og trillet ballen til høyre, mens Hernán Galíndez ble stående og se på i midten av målet. Det sendte Senegal opp på 2.-plass i gruppa.

[ Gakpo skinte igjen – Nederland videre i VM som puljevinner ]

Koulibaly

Ecuador jaktet på utligningen etter hvilen og sin andre åttedelsfinale i VM-historien, men maktet ikke å skape store sjanser de første 20 minuttene

Etter 67 minutter dukket Brighton-mannen Caicedo opp på bakre stolpe på en corner og satte inn 1-1. Lagene var likt igjen, men ikke lenge.

To minutter senere var Koulibaly på plass på ny dødball og sørget for at Senegal var tilbake i førersetet. Der ble de værende ut kampen.

Ecuador kom med det de hadde mot slutten, men en rusten Valencia og co. måtte se at VM-avansementet glapp.

[ Fernandes sendte Portugal til åttedelsfinale etter to mål mot Uruguay ]