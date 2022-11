VM-favoritt Brasil klar for åttedelsfinale – Casemiro-kanon avgjorde mot Sveits

Den forløsende scoringen i den sjansefattige kampen kom litt ut av det blå i det 83. spilleminuttet. Rodrygo fikk ballen fra Vincius Junior og spilte en smart stikker til Casemiro, som klemte til på direkten. Ballen føyk via Manuel Akanji og opp i høyre vinkel.

Det ga på sett og vis en fortjent seier mot et Sveits-lag som knapt skapte noe som helst av farligheter.

– Det første målet vårt var å kvalifisere oss (til åttedelsfinalen). Det var ekstremt viktig i en så vanskelig gruppe, sa Casemiro til brasilianske Sportv etter kampen.

Brasil klarte seg uten sin største stjerne, Neymar, som ofte er mannen som tar det største offensive ansvaret og er lagets boksåpner. PSG-profilen er ute med skade, men kan være tilbake til cupspillet.

Defensivt ser Brasil meget solid ut. Laget har ikke sluppet til et eneste skudd på mål fra motstanderne i løpet av de første to kampene.

Sleivtreff

Kampen mot Sveits bar preg av to lag som var særs villige til å ta risiko. Frykten for å tape så ut til å være større enn lysten til å vinne, og dermed ble tilskuerne servert et kontrollert og relativt tamt oppgjør.

– Vi måtte være tålmodige mot et rutinert lag som vet hvordan de skal spille. Det lå i kortene at dette skulle bli avgjort på små detaljer, men vi visste også at vi kom til å ha ballen mye. Heldigvis klarte vi å score, kommenterte matchvinneren.

Den første målsjansen, som riktig nok var skikkelig stor, kom først etter 26 minutter. Brasil-kanten Raphinha leverte et kreminnlegg til Vinicius, men han traff ikke ballen skikkelig og sendte den rett på Sveits-keeper Yann Sommer med innsiden av kneet.

Fire minutter senere forsøkte Raphinha seg selv fra distanse, men Sommer hadde god kontroll på det harde skuddet. Flere skudd på mål ble det ikke i før pause.

Annullert

Den forsiktige tilnærmingen fortsatte etter sidebytte, men fra omtrent en time kunne man se at det ble mer strekk i Sveits-laget, og Brasil kom til stadig flere overgangsmuligheter.

Vinicius satte også ballen i mål etter 63 minutter og trodde han hadde sørget for 1-0, men målet ble annullert for en offside på Richarlison da han var involvert i oppbyggingen.

Det fjerde skuddet på mål i kampen – alle av Brasil – resulterte i scoring av Casemiro. Han gjorde en svært god jobb med å holde skuddet under tverrliggeren da han traff ballen på halvspretten.

Sveits slet med å svare på scoringen, og Brasil rodde greit i land seieren og avansementet til åttedelsfinalene. Sveits må på sin side ha uavgjort i siste kamp mot Serbia for å ta seg videre.





