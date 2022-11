Fernandes sendte Portugal til åttedelsfinale etter to mål mot Uruguay

Midtbanestjernen Fernandes sørget med sin scoring for at Portugal allerede er klar for VM-cupspillet, mens Uruguay må slå Ghana i siste kamp for å ha håp om å knipe annenplassen.

Portugiserne styrte det meste av mandagens kamp, men havnet under sterkt press da de la seg noe lavere etter å ha tatt ledelsen.

På få minutter hadde Uruguay et stolpetreff og to kjempesjanser. Portugal-keeper Diogo Costa var i storform og stoppet det som var, inkludert forsøket fra Rodrigo Bentancur da han kom alene med målvakten i første omgang.

Uruguay følte nok at de hadde marginene mot seg mot slutten, og da hjalp det ikke at José María Giménez handset i eget felt og laget straffespark i siste ordinære minutt.

Fernandes framprovoserte straffesparket, og han omsatte det også selv i 2-0-scoringen som punkterte kampen.

Tidligere i annen omgang hadde han scoret med det som var ment som et innlegg mot Cristiano Ronaldo. Fernandes hadde «øyne i nakken», vendte på en femøring og vippet ballen inn mot Ronaldo. Spissen nådde akkurat ikke fram til ballen, men forstyrret uruguayanerne likevel nok til at den gikk i mål.

Ronaldo kunne likevel fått nok et VM-mål på tampen da laget fikk straffe, men han var byttet ut på det tidspunktet.

