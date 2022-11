Marokko sjokkerte Belgia i fotball-VM

Abdelhamid Sabiri sendte hele Marokko til himmels et drøyt kvarter før slutt. Han skjøt et frispark fra svært skrått hold rett mot mål, og Belgia-keeper Thibaut Courtois så ballen for sent og var sjanseløs. På overtid fastsatte Zakaria Aboukhlal resultatet etter et mønsterangrep.

Seieren ga Marokko tre svært overraskende og viktige poeng i kampen om avansement. De leder gruppen foran oppgjøret mellom Kroatia og Canada senere søndag og møter Canada i siste puljekamp torsdag.

Mesterskapet i Qatar er trolig siste mulighet for Belgias «gylne generasjon» til å løfte VM-trofeet. De har ofte kommet inn i mesterskap som en gullfavoritt, men har aldri vunnet verken VM eller EM. Belgia må trolig vinne storkampen mot Kroatia i siste runde for å gå videre. Om Kroatia og Canada deler poengene, kan det holde med uavgjort om Marokko slår Canada.

Det belgiske mannskapet ble til tider kjørt av Canada i åpningskampen, men slet seg til en 1-0-seier. Heller ikke søndag fikk stjernegalleriet finspillet til å sitte, men denne gang måtte de tåle tap.

Keeperbytte

Yassine «Bono» Bonou er Marokkos klare førstekeeper, men etter at lagene hadde sunget nasjonalsangen, måtte han kaste inn håndkleet. Munir Mohamedi ble kastet inn på banen på svært kort varsel.

Belgia hadde ballen mye innledningsvis, men uten å skape de helt store sjansene. Marokko forsøkte seg etter hvert litt høyere opp i banen utover i omgangen.

Courtois var litt ute å kjøre etter et tilbakespill etter 25 minutter, men Real Madrid-målvakten løste det hele med en flott finte på Youssef En-Nesyri. Det var det som ble prestert av underholdning så langt i kampen.

Avgjørelse

På overtid i 1. omgang trodde Marokko at de hadde tatt ledelsen da Hakim Ziyech sendte et frispark i mål bak Courtois. En VAR-sjekk viste derimot at Romain Saïss var i offside da han forstyrret målvakten. Dommer Cesar Ramos hadde ikke noe annet valg enn å annullere.

Marokko fortsatte å presse belgierne og skapte noen muligheter. Belgia slet, og etter 73 minutter lå ballen i mål for afrikanerne. Igjen var det på frispark, og denne gang fikk målet stå.

Etter baklengsmålet måtte Belgia fram, og på overtid rullet Marokko flott opp. Etter hvert kom ballen inn til Aboukhlal som hamret ballen opp i nettaket.

---

Kampfakta

Fotball VM menn søndag, gruppe F, 2. runde:

Belgia – Marokko 0-2 (0-0)

43.738 tilskuere.

Mål: 0-1 Abdelhamid Sabiri (73), 0-2 Zakaria Aboukhlal (90).

Dommer: Cesar Ramos, Mexico.

Gult kort: Amadou Onana, Belgia, Abdelhamid Sabiri, Marokko.

Lagene:

Belgia (3-4-2-1): Thibaut Courtois – Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Timothy Castagne – Thomas Meunier (Romelu Lukaku fra 81.), Amadou Onana (Youri Tielemans fra 61.), Axel Witsel, Thorgan Hazard (Leandro Trossard fra 75.) – Kevin De Bruyne, Eden Hazard (Dries Mertens fra 61.) – Michy Batshuayi (Charles De Ketelaere fra 76.).

Marokko (4-3-3): Munir Mohamedi – Achraf Hakimi (Yahia Attiyat Allah fra 68.), Nayef Aguerd, Romain Saïss, Noussair Mazraoui – Selim Amallah (Abdelhamid Sabiri fra 67.), Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi (Jawad El Yamiq fra 78.) – Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri (Abderrazak Hamdallah fra 73.), Sofiane Boufal (Zakaria Aboukhlal fra 72.).

---