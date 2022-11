Overtidsdrama og keeperutvisning da Iran slo Wales i fotball-VM

Det ble ville jubelscener i Iran-leiren da innbytter Cheshmi hamret inn 1-0-målet. Og jubelen hadde knapt stilnet før Wales med ti mann gikk i oppløsning og Ramin Rezaeian satte inn 2-0.

Utgangspunktet før det viktige oppgjøret var at både Iran og Wales trengte seier for å skaffe seg et fortrinn i jakten på avansement fra VM-gruppe B. Wales var klar favoritt som følge av Irans opptreden i 2-6-tapet for England, men de hvitkledde iranerne overrasket på stadion i Al Rayyan.

At de ikke scoret etter 51 minutter var smått utrolig. Sardar Azmoun fyrte ballen i stolpen, og i neste bølge traff lagkamerat Ali Gholizadeh den andre stolpen. Azmoun kom seg på returen, ble nektet av Wales-keeper Wayne Hennessey.

Så rødt

Hennessey skulle for øvrig skape kampens mest omdiskuterte situasjon fem minutter før full tid. Målvakten var langt ute av 16-meteren og satte kneet i Iran-spiss Mehdi Taremis hode. Dommeren ga ham først gult kort, men gjorde det om til rødt etter en videoreprise.

Dermed var 2022-VMs første utvisning et faktum.

Med ti mann la Iran ytterligere press på Wales, og helt til slutt lyktes de. Det er kun Irans tredje seier i VM-historien og gjør laget plutselig til en kandidat til å gå videre til cupspillet i Qatar.

De to tidligere triumfene er kommet mot USA (2-1 i 1998) og Marokko (1-0 i 2018). Nettopp USA er motstander i Irans avgjørende tredje kamp i gruppespillet.

Overrasket

Selv om waliserne hadde ballen mest gjennom kampen, var det Iran som så farligst ut fra start med overgangsmuligheter og fine tendenser. Den første store sjansen skulle riktig nok Wales få. Den tidligere Viking-spilleren Kieffer Moore – nå i Bournemouth – tuppet ballen rett på keeper og fikk samtidig et iransk bein i hodet.

Tre minutter senere trodde iranerne et øyeblikk at de hadde tatt ledelsen. De slo til etter en fryktelig tversoverpasning fra Connor Roberts, og Ali Gholizadeh scoret, men han var offsideplassert da han mottok ballen.

Resten av første omgang var en sjansefattig, men åpen affære. Wales hadde drøyt 60 prosent ballinnehav, mens Iran var skumle på kontringer. Like før hvilen var Azmoun dessuten bare noen centimeter fra å få tåen på ballen og tuppe den inn til 1-0.

Wales-nedtur

Kort etter pause kom den nevnte trippelsjansen til iranerne. Og det skulle bare bli tyngre og tyngre for waliserne utover i omgangen.

Iran stormet framover gang på gang, men en god Hennessey holdt Wales inne i kampen fram til han var på bærtur og ble utvist etter 84 minutter.

Med elleve mann mot ti lyktes Iran til slutt. Waliserne, som deltar i VM for annen gang, får en nærmest mulig oppgave med å ta seg videre fra gruppe B. De må slå «storebror» England med minst to mål og er samtidig avhengig av hjelp i andre kamper.

Kampfakta

Fotball VM menn fredag, gruppe B, 2. runde:

Wales – Iran 0-2 (0-0)

40.875 tilskuere.

Mål: 0-1 Roozbeh Cheshmi (90), 0-2 Ramin Rezaeian (90).

Dommer: Mario Escobar, Guatemala.

Gult kort: Joe Rodon, Wales, Ramin Rezaeian, Alireza Jahanbakhsh, Iran.

Rødt kort: Wayne Hennessey (86), Wales.

Lagene:

Wales (3-2-3-2): Wayne Hennessey – Chris Mepham, Joe Rodon, Ben Davies – Connor Roberts (Brennan Johnson fra 57.), Neco Williams – Aaron Ramsey (Danny Ward fra 87.), Ethan Ampadu (Joe Allen fra 77.), Harry Wilson (Daniel James fra 58.) – Gareth Bale, Kieffer Moore.

Iran (4-3-3): Hossein Hosseini – Ramin Rezaeian, Majid Hosseini, Morteza Pouraliganji, Milad Mohammadi – Ahmad Nourollahi (Roozbeh Cheshmi fra 78.), Saeid Ezatolahi (Ali Karimi fra 83.), Ehsan Hajsafi (Mehdi Torabi fra 77.) – Ali Gholizadeh (Alireza Jahanbakhsh fra 77.), Sardar Azmoun (Karim Ansarifard fra 68.), Mehdi Taremi.

