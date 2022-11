Fifa og Qatar lover at regnbuefarger blir tillatt på VM-tribunene

Ifølge den britiske avisen har Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) fått garantier om dette fra qatarske myndigheter. Beskjeden er sendt videre til de nasjonale forbundene som har lag i VM-sluttspillet.

Regnbuefarger blir gjerne brukt for å vise solidaritet med LHBT+-miljøet, men i vertslandet Qatar er homofili forbudt. I løpet av mesterskapets første dager har det vært flere episoder der supportere er blitt nektet stadionadgang fordi de bruker regnbuefarger.

Det gikk til og med så langt at enkelte Wales-tilhengere ble bedt om å ta av seg hatter med fargene rødt, gult, hvitt og grønt, skriver The Independent. I dette tilfellet var det de walisiske fargene.

Tirsdag slapp derimot Danmarks tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt inn selv om hun var ikledd en regnbuekjole. Hun var i Qatar for å se danskenes åpningskamp mot Tunisia. Men langt fra alle fikk like god behandling.

Dagen før ble den danske journalisten Jon Pagh ble stoppet av qatarsk politi etter at han hadde fått låne et «OneLove»-armbind under et TV-innslag for dansk TV2.

