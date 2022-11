Danmark skuffet i VM-åpningen – klarte kun uavgjort mot Tunisia

Danmark er Nordens eneste representant i mesterskapet. I tillegg til de store VM-favorittene som Brasil, Argentina og Frankrike, er det mange som også har trukket fram danskene.

Neste kamp for Danmark er mot Frankrike lørdag kveld. Tunisia skal samme dag måle krefter mot Australia.

Tross et dansk favorittstempel i VM-åpningen mot Tunisia, var nordafrikanerne det klart farligste laget i første omgang. Fra tribunen fikk de god støtte fra 30.000 oppmøtte tunisiere, som fullstendig overdøvde de drøyt 700 danske supporterne.

Gedigen sjanse

Etter 24 minutter trillet tidligere Rosenborg-spiss Issam Jeballi ballen bak målvakt Kasper Schmeichel, men målet ble vinket av for offside. 20 minutter senere var samme mann igjen alene med keeper, men en fantomredning fra 36-åringen gjorde at det sto 0-0 til hvilen.

Danskene kom aldri nær noen reell sjanse de første 45 minuttene, men rett før pause ropte «De Rød-Hvide» på straffe da Pierre-Emilie Højbjerg gikk ned i boksen. Dommer Cesar Ramos vinket det hele videre.

I andre omgang var Danmark klart best og hadde flere gedigne muligheter. Etter 55 minutter jublet danskene for mål signert innbytter Mikkel Damsgaard, men også her kom flagget opp. Det irriterte tydelig danskene og TV 2s kommentator Morten Langli at det ikke kom tidligere.

– Dette er et spill for galleriet, utropte Langli.

Ropte på straffe

Minutter senere var Kasper Dolberg nær scoring, men headingen fra et innlegg ble for svak.

Rødtrøyene fortsatte presset, og etter 69 minutter fyrte Christian Eriksen av et langskudd, men keeper Aymen Dahmen fikk slått til corner. På det påfølgende hjørnesparket var innbytter Andreas Corneliussen enda nærmere, men dansken ble nektet av metallet.

De siste minuttene fikk Tunisia nok med å forsvare seg.

På overtid ropte danskene på straffe etter en hands i 16-meteren, og dommeren måtte ut å se på videobildene. Han vinket det videre på grunn av et frispark i forkant.

Møtte opp i regnbue-kjole

Qatar-VM har vært et kontroversielt mesterskap siden dagen landet fikk det tildelt i 2010. De siste dagene har ørkenstaten og Fifa fått kritikk for å motsette seg bruk av regnbueeffekter i OneLove-kampanjen, en antidiskrimineringsmarkering i regi av flere europeiske fotballforbund.

Før tirsdagens kamp møtte Danmarks tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt opp med regnbue-kjole for å markere sin støtte. Mens supportere og journalister er blitt bedt om å fjerne slikt av qatarske myndigheter, fikk hun gå rett inn på stadion, ifølge NRK.

