Manchester United: – Ronaldo forlater klubben umiddelbart

– Vi vil takke han for hans enorme bidrag i løpet av to opphold i klubben, der han scoret 145 mål på 346 kamper, og ønsker både han og hans familie alt vel for fremtiden, skriver klubben i en kort pressemelding på sine hjemmesider.

– Alle i Manchester United er fortsatt fokusert på å fortsette lagets framgang under Erik ten Hag og jobbe sammen for å oppnå suksess på banen.

Ronaldo selv er i Qatar for å spille VM med Portugal. Han gikk for en drøy uke siden knallhardt ut mot klubbledelsen og manager Erik ten Hag i et TV-intervju med Piers Morgan. Der sa han blant annet at han ikke har respekt for nederlenderen.

De fleste regnet med at uttalelsene ville medføre at han var ferdig i klubben, og tirsdag kom bekreftelsen. Klubben skriver at partene har kommet til en gjensidig enighet.

