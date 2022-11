Van Dijk om Fifas kapteinsbind-inngripen: – Totalt latterlig

Mandag ble det kjent at Fifa har varslet sportslige reaksjoner dersom VM-lands lagkapteiner gjennomfører den lenge varslede markeringen med mangefargede kapteinsbind.

Det førte til at fotballforbundene i England, Wales, Belgia, Danmark, Tyskland, Nederland og Sveits skrinla sine planer. Frykten for at lagets kaptein kunne bli tildelt et umiddelbart gult kort ved kampstart ble utslagsgivende.

Nederlands kaptein Virgil van Dijk uttalte seg om situasjonen etter at laget hans hadde innledet VM med å slå Senegal 2-0 mandag.

– Det er helt latterlig å true med sanksjoner på grunn av et kapteinsbind. Jeg forstår det ikke, sa Liverpool-stjernen ifølge nyhetsbyrået DPA.

England-kaptein Harry Kane var på samme linje etter 6-2-seieren over Iran.

– Vi er skuffet. Vi ønsket å bære det (kapteinsbindet), men avgjørelsen ble tatt ut av mine hender. Det er utenfor kontrollen til oss spillere. Jeg er sikker på at Det engelske fotballforbundet og Fifa vil fortsette diskusjonene, sa han.

«OneLove»-kampanjen var et initiativ fra flere europeiske nasjoner og innebar blant annet bruk av regnbuefargede kapteinsbind.

