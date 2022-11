Snur om bruk av regnbuefarget kapteinsbind i VM – Solbakken hardt ut mot Fifa

Saken er utvidet

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har uttalt at det kan bety gult kort å stille med et kapteinsbind som ikke er i henhold til Fifas regler.

I en felles uttalelse fra de sju nasjonene står det:

– Fifa har vært veldig klar på at det vil gi sportslige sanksjoner hvis våre kapteiner bruker bindet på banen. Som nasjonale forbund kan vi ikke sette spillerne i en situasjon hvor de kan få sportslige sanksjoner i form av et gult kort. Vi har bedt våre kapteiner om ikke å bruke bindene i VM-kampene.

Det får Norges landslagssjef Ståle Solbakken til å se rødt.

– Det høres dramatisk ut med tanke på at dette har vært planlagt i lang, lang tid. Det er igjen et grovt overtramp fra Fifa. De truer med noe som vil gjøre at de lagene her kan få noen av sine beste spillere i karantene på et tidlig tidspunkt i turneringen. Det gjør det sportslig uforsvarlig for dem å gjøre dette, og det er et forferdelig virkemiddel for å hindre å sette søkelyset på noe som Fifa skryter av at de skal gå foran med i dette mesterskapet, sier Solbakken til VG.

Sky Sports-profil og tidligere England-spiller Jamie Carragher var tydelig i sin dom tidligere torsdag uavhengig av utfallet om landene skulle bruke kapteinsbindet eller ikke.

– Harry Kane er nødt til å bruke det, sa han til Sky Sports.

– England har laget mye oppmerksomhet om at han skal bruke det, og at det er deres måte å demonstrere mot at VM avholdes i Qatar, menneskerettigheter og alt som foregår i landet som folk har kritisert, la han til.

– Vil ikke starte med gult kort

Mandag klokken 14 skal England møte Iran. Mandag formiddag kom det flere uttalelser fra de forskjellige forbundene at de ville revurdere sin kampanje om det viste seg at det ville gi straff som for eksempel gult kort.

Fifa har så langt ikke uttalt seg i saken.

Det nederlandske forbundet opplyste ifølge den nederlandske avisen NOS at «førsteprioriteten i verdensmesterskapet er å vinne kampene».

«Da vil du ikke at kapteinen skal starte kampen med et gult kort», heter det i uttalelsen fra KNVB.

Også Danmark har kommet til samme konklusjon, meldte danske DR.

«OneLove»

Ni europeiske nasjoner gikk sammen i antidiskrimineringskampanjen «OneLove», og alle har uttalt at de vil betale en bot. Frankrike trakk seg fra kampanjen før VM.

Sjefen i Det engelske fotballforbundet (FA) Mark Bullingham uttalte tidligere mandag at forbundet var i gang med å oppklare hva England skal gjøre til kampen mot Iran.

– Hvis trusselen om sportslige sanksjoner er reell, må vi se på det. Vi er nødt til å ta et skritt tilbake og finne ut av om det er en annen måte vi kan vise våre verdier, sa Bullingham, ifølge det danske nyhetsbyrået Ritzau.

[ Ronaldo: – Jeg snakker når jeg vil ]