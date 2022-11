Rettssaken mot United-profil Greenwood har blitt utsatt ett år

Det melder nyhetsbyrået PA på Twitter.

Greenwood ble pågrepet i januar etter påstander knyttet til en ung kvinne etter at videoer og bilder ble publisert på nettet.

I januar, da påstandene kom om hendelsene Greenwood nå er siktet for, tok det ikke lang tid før Manchester United suspenderte ham. Nike har også avsluttet sponsorkontrakten hans, og Electronic Arts har fjernet ham fra aktive lag på videospillet Fifa fra og med denne sesongen.

I midten av oktober ble 21-åringen formelt siktet for voldtektsforsøk og møtte i retten for første gang mandag 17. oktober. Greenwood ble to dager senere løslatt mot kausjon.

