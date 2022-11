England-kometene ordnet målfest da Iran-spillerne droppet nasjonalsangen

Dortmund-spiller Bellingham spås en stor framtid, og etter sigende står flere storklubber klare til å hente ham fra tysk fotball til sommeren. Mandag stanget han inn Englands første scoring. Bukayo Saka, som ble syndebukk da han bommet fra straffemerket i EM, ordnet på vakkert vis både 2-0 og 4-0, mens Chelsea-stjernen Raheem Sterling ordnet Englands tredje. Marcus Rashford scoret Englands femte, mens Mehdi Taremi reduserte for Iran. Jack Grealish ordnet 6-1 på tampen, mens nevnte Taremi sikret nytt trøstemål fra straffemerket langt inn i overtiden.

– Jeg kan nesten ikke beskrive følelsen, men det er helt utrolig. Jeg er så glad nå. Dette viser kvaliteten vi har i laget, sa Arsenals Bukayo Saka i et intervju etter kampslutt.

De iranske spillerne sang ikke nasjonalsangen før kampstart mandag. Teksten i sangen hyller regimet og revolusjonen i 1979, og spillernes beslutning om å ikke synge tolkes som et standpunkt mot regimet og som en reaksjon på den spente situasjonen i hjemlandet, skriver Sky Sports. Mange iranske fans på tribunen ble emosjonelle da spillerne droppet å synge.

Iran-spillerne sto tause da nasjonalsangen ble spilt før kampstart mot England i Qatar-VM mandag. (FADEL SENNA/AFP)

England dominerte

I timene før avspark mandag opplyste de sju europeiske nasjonene som hadde avtalt å bære et kapteinsbind i den såkalte «OneLove»-kampanjen, at de ikke kom til å bruke det. Årsaken er at Fifa har vært klar på at det vil gi sportslige sanksjoner. De sju landene er England, Wales, Belgia, Danmark, Tyskland, Nederland og Sveits.

Sportslig sett tok England kontroll fra første spark på ballen mot Iran. Manchester United-stopper Harry Maguire ville ha straffespark etter få minutter, men fikk ikke gehør av dommer. Samme Maguire avsluttet i nettveggen etter innlegg fra England- og Tottenham-kaptein Harry Kane kort tid etter.

Det var lenge stopp i spillet tidlig, etter at Iran-keeper Alireza Beiranvand fikk seg en hodesmell da han kolliderte med egen stopper inne i boksen. Etter mange minutter med behandling kom burvokteren seg opp igjen, men måtte til slutt gi seg og byttes ut. I etterkant kom det reaksjoner på hvorfor sisteskansen fikk bli på banen etter hodeskaden, blant annet fra den britiske veldedighetsorganisasjonen Headway som jobber med problematikken rundt nettopp hodeskader.

Harry Maguire headet i tverrliggeren etter corner etter en drøy halvtime, men få minutter etter sto det 1-0 til engelskmennene. Jude Bellingham headet inn et flott innlegg fra Luke Shaw. Det var 19-åringens første VM-scoring.

– Champagnefotball fra England. Alt i angrepet var vidunderlig, konstaterte tidligere landslagssjef Nils Johan Semb i NRKs kommentatorboks.

USA neste for Southgate og co.

Bukayo Saka doblet for England etter 43 minutter. Harry Maguire nikket ballen ned til Arsenal-kometen etter corner, og Saka dunket ballen opp i høyre kryss via et Iran-bein. Saka jublet stort med lagkameratene. Raheem Sterling ordnet 3-0 på overtid i 1. omgang. Bellingham, Kane og Sterling kombinerte, og Sterling styrte ballen elegant inn fra kort hold.

– Du kan nesten ikke feile i slike kamper, skal du ta deg videre fra gruppen, sa Åge Hareide i NRKs studio før kampstart. Og England sviktet ikke, selv om laget sto uten seier på sine seks siste.

---

Englands åpningskamper i VM de siste 30 år:

2022: England – Iran 6-2

2018: Tunisia – England 1-2

2014: England – Italia 1-2

2010: England – USA 1-1

2006: England – Paraguay 1-0

2002: England – Sverige 1-1

1998: England – Tunisia 2-0

1994: England ikke kvalifisert

1990: England – Irland 1-1

1986: Portugal – England 1-0

1982: England – Frankrike 3-1

Kilde: Daily Mail

---

Etter pause fortsatte England å dominere matchen, og etter en drøy time sto det 4-0 i målprotokollen. Bukayo Saka ble spilt gjennom og plasserte ballen lavt inn i nettmaskene.

Men også Iran skulle altså få nettkjenning. Porto-profilen Mehdi Taremi ble stukket inn i boksen kun tre minutter etter Englands 4-0-scoring, og Iran-spissen hamret ballen knallhardt i mål via tverrliggeren bak en sjanseløs Jordan Pickford i England-buret.

Et lite håp var tent for iranerne, men det ble raskt slukket. Etter 71 minutter ble innbytter Marcus Rashford spilt gjennom, og Manchester United-spissen gjorde ingen feil da han fintet vekk sin oppasser og plasserte inn 5-1 for forhåndsfavoritten i gruppe B.

Resten av oppgjøret var stort sett hendelsesfattig, men på tampen ble det nytt liv. Jack Grealish pirket først inn 6-1 fra kloss hold helt på slutten, før Iran-innbytter Sardar Azmoun – kalt «Irans Messi» – så dunket ballen i tverrligger langt inn i overtiden. På over-overtid fikk Iran straffespark for engelsk trøyeholding i boksen, og straffen ekspederte Mehdi Taremi sikkert inn til 2-6. Da sluttsignalet lød kunne Gareth Southgates England-mannskap likevel juble for tre oppskriftsmessige poeng.

De to andre lagene i gruppen, USA og Wales, møtes mandag kveld. England møter USA fredag kveld.

---

Kampfakta

Fotball-VM i Qatar, gruppe B

England – Iran 6-2 (3-0)

Khalifa International Stadium, 45.334 tilskuere

Mål: 1-0 Jude Bellingham (35), 2-0 Bukayo Saka (43), 3-0 Raheem Sterling (45), 4-0 Saka (62), 4-1 Mehdi Taremi (65), 5-1 Marcus Rashford (71), 6-1 Jack Grealish (90), 6-2 Taremi (90)

Gult kort: Alireza Jahanbakhsh og Morteza Pouraliganji, Iran

Dommer: Raphael Claus, Brasil

Lagene:

England (4-2-3-1): Jordan Pickford – Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire (Eric Dier fra 70.), Luke Shaw – Jude Bellingham, Declan Rice – Bukayo Saka (Marcus Rashford fra 70.), Mason Mount (Phil Foden fra 71.), Raheem Sterling (Jack Grealish fra 71.) – Harry Kane (Callum Wilson fra 75.)

Iran (5-4-1): Alireza Beiranvand (Hossein Hosseini fra 19.) – Sadegh Moharrami, Morteza Pouraliganji, Majid Hosseini, Rouzbeh Cheshmi (Hossein Kanaani fra 46.), Milad Mohammadi (Mehdi Torabi fra 64.) – Alireza Jahanbakhsh (Saeid Ezatolahi fra 46.), Ahmad Nourollahi (Sardar Azmoun fra 78.), Ali Karimi (Ali Gholizadeh fra 46.), Ehsan Hajsafi – Mehdi Taremi

---

